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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 16:23 BJT

《外汇动态》瑞士当局仍有可能盯紧欧元/瑞郎汇价--法国兴业银行

0754GMT---瑞士央行宣布最新采取的举措,令押注央行会采行更激进措施的部份投机客大失所望後,市场传言瑞士当局未来几天仍可能盯住瑞郎汇价.

"传统作法是在周末市场收盘时宣布盯住举措,让机构有时间调整他们的系统,"法国兴业银行(SG)在报告中指出.

"瑞士央行已经和银行进行过讨论,从...一周期欧元/瑞郎远汇,及欧元/瑞郎波动率即可窥知一二."

欧元/瑞郎日内跌1.3%,成为1.1324瑞郎EURCHF=R.(完)

--编译 龚芳;审校 杜明霞

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