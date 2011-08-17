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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 16:46 BJT

〔台湾债市〕100/6期五年公债中,银行业卖超9亿台币

路透台北8月17日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,五年期公债100/6A00106=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 11.00 20.00 -9.00

票券业 4.50 3.00 +1.50

证券业 17.00 9.50 +7.50 (完)

--记者 张雅菁; 审校 黄凯

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