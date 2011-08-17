〔台湾货币市场〕短率持平,虽有现金股利发放但资金平稳

* 短率大致平稳

* 资金较上日宽裕

记者 高洁如

路透台北8月17日电---台湾银行间短期利率周三大致持平,市场资金较上日宽裕,游资趋多之下,大型银行代收隔夜资金略微升高,但供需仍平衡,短率仍能维持平稳.

大型银行业资金调度人士表示,今日虽然有中华电信分配400余亿台币的现金股利,不过大型银行的资金普遍趋向宽松,资金不若先前难找.因此一周的拆款利率高位虽仍同上日维持在0.80%,不过隔夜拆款的利率高位承做利率走滑至0.75%,上日在0.77%.

"今天大的外商银行还是有钱,而且代收收的比昨天多一些,"一本地大型银行调度人士称.

今日市场有中华电信(2412.TW)发放现金股利,金额428.5亿台币.

本地时间16:46金融业隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.395%,上日在0.386%;区间为0.289-0.75%,上日在0.289-0.77%.

2-7天拆款利率区间在0.382-0.80%,上日在0.382-0.830%.

央行今日维持委托银行代收隔夜资金利率0.382%不变.

本周余日上市企业现金股利发放日程如下:周五(19日)宏达电(2498.TW)与台达电(2308.TW),金额分别为299.0亿及125.0亿台币.[ID:nCT0389860]

**短票利率**

短票方面,票券商今日的资金需求较上日略升,不过银行买票的需求也趋于强劲,在供需都增加情况下,利率持稳上日.

30天期内短票主要利率多在0.86%,同上日.

台湾央行今日共发行1,970.8亿台币存单.相较存单到期金额2,016.8亿,存单发行馀额减少46亿.

[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为7,995.3亿台币,接下来依序为周四736亿以及周五1,524.5亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周二当日超额准备为负146亿台币,累计超额准备为391亿台币,加计前期1%的超额准备为1,318亿台币.

**RP利率平稳**

债市同业附买回(RP)利率周三平稳未变.因投信业及一般企业注入的资金颇为充沛,且原预期股利发放等紧缩效果暂未显现,令附买回利率所受影响甚微.

不过,资金调度人士表示,明後天有永丰银行金融债与日月光(2311.TW)公司债交割,金额分别为68亿及80亿台币;再加上下周一(22日)有300亿台币的公债交割,料寿险与银行可能提早从RP市场抽钱,对此交易商丝毫不敢大意.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.66-0.68%,与上日相同.

交易商统计,本周上市企业现金股利发放日程如下:周三:中华电信(2412.TW)金额428.5亿台币;周五:宏达电(2498.TW)与台达电(2308.TW),金额分别为299.0亿及125.0亿台币.(完)