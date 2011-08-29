版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 06:23 BJT

《日本重要政经日程》--8月30日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月29日(一)

2330 - 7月家庭支出

2330 - 7月失业率

2350 - 7月零售销售

8月30日(二)

-- - 日本汽车生产商公布7月产量及出口数据

0100 - 内阁会议

0130 - 标售两年期公债

0600 - 东京电力(9501.T)简要说明对福岛两座核电站事故的正式赔偿计划.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 郑茵;审校 龚芳

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐