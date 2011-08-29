更正:《美国经济焦点》7月消费者支出增幅为五个月来最大,减轻衰退疑虑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(更正:因译文有误,内文第一段应为德州制造业活动在"8月"几近停滞,非"7月")
* 消费者支出增加0.8%,为五个月来最大增幅
* 经通胀调整後支出成长0.5%
* 德州制造业活动放缓,企业信心更加悲观
* 7月成屋待完成销售指数下滑1.3%
路透华盛顿8月29日电---美国7月消费者支出增幅为五个月来最大,进一步表明经济并未落入衰退,然德州制造业活动在8月几近停滞.
美国商务部周一公布的报告显示,随着日本相关的供应限制因素消退,消费者支出因汽车需求强劲而增加0.8%.6月时支出下滑0.1%. [ID:nCN1930619]
消费者支出反弹幅度高于分析师预期的成长0.5%.7月经通胀调整後的支出则增加0.5%,为一年半来最大增幅,且为4月以来首次增长.
"真要说我们正迈入又一次衰退是有点牵强的.该数据一点也不支持这个观点,"Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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