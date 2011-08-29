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宏观经济 | 2011年 8月 30日 星期二 06:35 BJT

《美国重要政经日程》--8月30日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1530 - 财政部每周标售四周期国库券.

1800 - 联邦公开市场委员会(FOMC)发布8月9日会议纪录.

2030 - 美国石油协会(API)公布全国石油周报.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 龚芳;审校 孙茉莉

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