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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 06:35 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月29日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 98.00 +0.07 +0.07 4304073

搜狐 (SOHU.O) 79.24 +4.04 +5.37 1244053

网易 (NTES.O) 47.71 +1.04 +2.23 506502

百度 (BIDU.O) 143.30 +3.60 +2.58 6706628

亚信科技 ASIA.O 10.05 +0.70 +7.49 1114278

侨兴环球电话 XING.O 1.13 +0.08 +7.62 331687

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.13 +0.32 +2.71 2204751

联电 (UMC.N) 1.95 +0.05 +2.63 566303

日月光 (ASX.N) 4.50 +0.20 +4.65 239301

矽品精密 (SPIL.O) 4.47 +0.19 +4.44 1319299

和信超媒体 (GIGM.O) 0.88 +0.00 +0.00 284883

友达 (AUO.N) 4.56 +0.32 +7.55 890542

中华电信 (CHT.N) 34.91 -0.23 -0.65 74065

台湾国际航电 (GRMN.O) 33.35 +0.61 +1.86 1076832

香港

中华网 CHINA.O 1.33 +0.05 +3.91 82024

中国移动 (CHL.N) 50.63 +0.28 +0.56 457217

中国联通 (CHU.N) 20.38 +0.54 +2.72 634664

中国电信 (CHA.N) 64.81 +0.86 +1.34 56085

中芯国际 (SMI.N) 2.61 +0.01 +0.38 72847

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.18 +0.05 +1.21 916 (完)

--整理 程琳

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