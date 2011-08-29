《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月29日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 98.00 +0.07 +0.07 4304073
搜狐 (SOHU.O) 79.24 +4.04 +5.37 1244053
网易 (NTES.O) 47.71 +1.04 +2.23 506502
百度 (BIDU.O) 143.30 +3.60 +2.58 6706628
亚信科技 ASIA.O 10.05 +0.70 +7.49 1114278
侨兴环球电话 XING.O 1.13 +0.08 +7.62 331687
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.13 +0.32 +2.71 2204751
联电 (UMC.N) 1.95 +0.05 +2.63 566303
日月光 (ASX.N) 4.50 +0.20 +4.65 239301
矽品精密 (SPIL.O) 4.47 +0.19 +4.44 1319299
和信超媒体 (GIGM.O) 0.88 +0.00 +0.00 284883
友达 (AUO.N) 4.56 +0.32 +7.55 890542
中华电信 (CHT.N) 34.91 -0.23 -0.65 74065
台湾国际航电 (GRMN.O) 33.35 +0.61 +1.86 1076832
香港
中华网 CHINA.O 1.33 +0.05 +3.91 82024
中国移动 (CHL.N) 50.63 +0.28 +0.56 457217
中国联通 (CHU.N) 20.38 +0.54 +2.72 634664
中国电信 (CHA.N) 64.81 +0.86 +1.34 56085
中芯国际 (SMI.N) 2.61 +0.01 +0.38 72847
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.18 +0.05 +1.21 916 (完)
--整理 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。