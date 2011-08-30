《美债周二展望》高度不确定性下10年期公债收益率低于2%并非不可能

* 分析师说,今年也许可见到美债收益率低于2%

* 10年期美债低于2%可能无法维持太久

路透纽约8月29日电---10年期美国公债收益率(殖利率)介于1-1.99%之间--这个想法在几周前听起来是荒谬不合理的,不过现在有些分析师认为可能会在周二成真.

出现这种情况的时间也有可能是周三、周四,或者是美国某些经济数据意外低于预期的任何一天,或者是欧元区主权债危机有新发展,让人再起忧心的时候.

"由于市场的不确定性,出现了经济数据过敏症.所以只要一个经济数据例如消费者信心,或甚至是联邦公开市场委员会(FOMC)的会议记录,都可能让人想到衰退的景象,"麻州Cabot Money Management的固定收益资产配置经理William Larkin说.

"一切都是从那种恐慌交易开始."

美国8月消费者信心指数将在周二1400GMT公布,美联储则将在1800GMT公布FOMC的8月会议记录.