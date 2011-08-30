《美债周二展望》高度不确定性下10年期公债收益率低于2%并非不可能

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 分析师说,今年也许可见到美债收益率低于2%
* 10年期美债低于2%可能无法维持太久
路透纽约8月29日电---10年期美国公债收益率(殖利率)介于1-1.99%之间--这个想法在几周前听起来是荒谬不合理的,不过现在有些分析师认为可能会在周二成真.
出现这种情况的时间也有可能是周三、周四,或者是美国某些经济数据意外低于预期的任何一天,或者是欧元区主权债危机有新发展,让人再起忧心的时候.
"由于市场的不确定性,出现了经济数据过敏症.所以只要一个经济数据例如消费者信心,或甚至是联邦公开市场委员会(FOMC)的会议记录,都可能让人想到衰退的景象,"麻州Cabot Money Management的固定收益资产配置经理William Larkin说.
"一切都是从那种恐慌交易开始."
美国8月消费者信心指数将在周二1400GMT公布,美联储则将在1800GMT公布FOMC的8月会议记录.
FOMC上次开会时,成员们对于经济成长的体质与速度、以及通胀表达了非常互异的看法.从1990年代初期以来,首度出现有三位FOMC成员意见不一的情况.打击了美联储主席贝南克称2013年中之前维持利率不变的承诺.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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