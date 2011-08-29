日韩经济指标预测--8月30日-9月6日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月30日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------8月29日当周-------------------------------
8月29日(一)
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 7月 -3.0% -4.2%
(较前月) +0.9% +0.8%
2330 日本求职求才比 7月 0.64 0.63
失业率 4.6% 4.6%
2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 +1.0% +1.1%
8月30日(二)
2300 韩国工业生产(较前月) 7月 +0.6% +0.7%
(较上年同期) +6.5% +6.4%
服务业产出(较前月) +1.4% +0.9%
2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 52.1
2350 日本工业生产(较前月) 7月初值 +1.5% +3.8%
未来一个月工业生产预估 -- +2.2%
未来两个月工业生产预估 -- +2.0%
8月31日(三)
0130 日本加班工资(较上年同期) 7月 -- -0.5%
0500 日本房屋开工(较上年同期) 7月 +4.8% +5.8%
建筑订单(较上年同期) -- +6.0%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.4% +0.7%
(较上年同期) +4.8% +4.7%
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,791
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,349
9月1日(四)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 8月 -- 51.33
0000 韩国贸易收支(亿美元) 8月初值 顺差17.0 顺差63.0
进口(较上年同期) +25.9% +25.0%
出口(较上年同期) +25.0% +25.2%
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第二季 +1.2% +3.0%
9月2日(五)
暂无重要经济数据公布.
-----------------------------------9月5日当周-------------------------------
9月5日(一)
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.9% +0.8%
(较上年同期) +3.5% +3.4%
9月6日(二)
2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 11,508 (完)
--编译 肖群英;审校 龚芳
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。