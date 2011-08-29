《美国个股焦点》美国银行出售半数中国建设银行持股,作价83亿美元

* 美银出售约半数所持的建行股份

* 是美银出售资产充实资本举措的一部分

* 美银折价11%售股

* 美银股价收高8%

路透夏洛特/香港8月29日电---美国银行(BAC.N)出售约一半其所持有的中国建设银行(0939.HK)股权,筹得83亿美元,这是美银出售资产充实资本的最新举措.

数家投资方从美银手上购买131亿股建行股份,交易预计在第三季结束.美银拒绝透露投资者身份,但两位消息人士称,其中包括新加坡国有的投资机构淡马锡控股[TEM.UL].

多位分析师预测,美国银行需要在未来几年增加约500亿美元的资本,以符合新的全球行业规定.