《美国个股焦点》美国银行出售半数中国建设银行持股,作价83亿美元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 美银出售约半数所持的建行股份
* 是美银出售资产充实资本举措的一部分
* 美银折价11%售股
* 美银股价收高8%
路透夏洛特/香港8月29日电---美国银行(BAC.N)出售约一半其所持有的中国建设银行(0939.HK)股权,筹得83亿美元,这是美银出售资产充实资本的最新举措.
数家投资方从美银手上购买131亿股建行股份,交易预计在第三季结束.美银拒绝透露投资者身份,但两位消息人士称,其中包括新加坡国有的投资机构淡马锡控股[TEM.UL].
多位分析师预测,美国银行需要在未来几年增加约500亿美元的资本,以符合新的全球行业规定.
中国建设银行以市值计是全球第二大银行,而美银与这家中资银行的联系被视为未来成长的一个重要源泉,特别是在目前美国经济增长可能不温不火的情况下.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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