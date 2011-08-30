〔台股业绩〕鸿海第二季净利129.83亿台币,季衰退9.85%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月30日电----全球最大消费电子代工厂商--台湾鸿海(2317.TW)周一晚公告称,第二季获利为129.83亿台币,较首季的144.01亿台币衰退9.85%.
鸿海并公布累计上半年的营收总计为1兆1,879亿台币,较上年同期成长27.8%,营业毛利率为3.83%.而上半年的净利总计为273.84亿台币,较上年同期衰退21.2%.
鸿海上日股价收在64.2台币.(完)
--记者 高洁如;审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。