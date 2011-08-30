版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 08:28 BJT

〔台股业绩〕鸿海第二季净利129.83亿台币,季衰退9.85%

路透台北8月30日电----全球最大消费电子代工厂商--台湾鸿海(2317.TW)周一晚公告称,第二季获利为129.83亿台币,较首季的144.01亿台币衰退9.85%.

鸿海并公布累计上半年的营收总计为1兆1,879亿台币,较上年同期成长27.8%,营业毛利率为3.83%.而上半年的净利总计为273.84亿台币,较上年同期衰退21.2%.

鸿海上日股价收在64.2台币.(完)

--记者 高洁如;审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐