《台湾报摘》--工商时报8月30日

* 头版头条:

--鸿海(2317.TW)半年报财报揭晓,虽然上半年税後盈馀273.84亿台币,每股盈馀(EPS)2.58台币,年减二成,但第二季单季营收、营业净利率、毛利率及税前盈馀均优于首季.

* 其他:

--中央银行升息效应逐步显现,央行周一公布最新数据,第二季银行存放款利差走高至1.4个百分点、是近10季新高.银行主管指出,利差扩大有利挹注银行营收,希望年底前利差可扩大至1.5个百分点.

--中国人寿(2823.TW)周一宣布,已获金管会及投审会核准,增资中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)的保险公司12.935亿人民币.中寿总经理郭瑜玲表示,这是因应未来二至三年建信人寿业绩及据点快速成长需求,总体资本额将由8亿人民币增加到73亿人民币,中寿占股19.9%,出资14.527亿人民币.

--笔记型电脑代工大厂启动云端布局,广达(2382.TW)与中华电信(2412.TW)、台湾大哥大(3045.TW)、远传(4904.TW)携手,并与海外包括新加坡电信(STEL.SI)、中国移动(0941.HK)等具代表性电信业者洽谈合作;纬创(3231.TW)内部成立云端部门,预计10月底在北京成立第二座行动数据中心.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.