《台湾报摘》--经济日报8月30日

* 头版头条:

--鸿海(2317.TW)昨日抢先公布半年报,第二季合并毛利率7.28%,约与第一季持平,毛利率走势止跌.惟因第二季提列未分配盈馀税,拖累单季每股纯益仅1.09台币,创下2000年第四季以来的单季每股获利新低.

* 其他:

--南玛都台风来袭.凸显少子化困境.马英九总统昨日指示劳委会研议部分"家庭照顾假"给薪.劳委会主委王如玄表示,现在公务人员有五天给薪的家庭照顾假,未来修法方向"不会低于公务人员".

--经建会日本招商参访团29日签订三个合作备忘录(MOU),特别在生技医疗产业成果丰硕,台湾醣联(GNX)与日本三菱瓦斯化学(MGC)等三家日本公司签订MOU,未来四家公司将合作建立大型蛋白药厂,进军全球抗癌市场.

--一向对外释单保守的日本整合元件大厂(IDM),明年将提升委外代工订单.摩根士丹利预估首波释出订单规模约13亿美元(约377亿台币),台积电(2330.TW)及日月光(2311.TW)等晶圆代工和封测厂将受惠.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.