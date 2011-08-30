《台湾报摘》--经济日报8月30日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--鸿海(2317.TW)昨日抢先公布半年报,第二季合并毛利率7.28%,约与第一季持平,毛利率走势止跌.惟因第二季提列未分配盈馀税,拖累单季每股纯益仅1.09台币,创下2000年第四季以来的单季每股获利新低.
* 其他:
--南玛都台风来袭.凸显少子化困境.马英九总统昨日指示劳委会研议部分"家庭照顾假"给薪.劳委会主委王如玄表示,现在公务人员有五天给薪的家庭照顾假,未来修法方向"不会低于公务人员".
--经建会日本招商参访团29日签订三个合作备忘录(MOU),特别在生技医疗产业成果丰硕,台湾醣联(GNX)与日本三菱瓦斯化学(MGC)等三家日本公司签订MOU,未来四家公司将合作建立大型蛋白药厂,进军全球抗癌市场.
--一向对外释单保守的日本整合元件大厂(IDM),明年将提升委外代工订单.摩根士丹利预估首波释出订单规模约13亿美元(约377亿台币),台积电(2330.TW)及日月光(2311.TW)等晶圆代工和封测厂将受惠.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。