〔美国个股〕惠普称倾向于分拆个人电脑部门,年底之前会有最终决定

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透旧金山8月29日电---全球按营收计最大的科技企业惠普(Hewlett-Packard)(HPQ.N)周一表示,该公司倾向于分拆其个人电脑部门,目前正着手了解从公司剥离这项业务可能造成的影响.
惠普本月稍早时宣布正在考虑旗下个人系统集团(Personal Systems Group,PSG)的发展策略,令投资人感到震惊.个人电脑部门即属于PSG.
"我们倾向于将其分拆成一独立公司,正在研议中的假设是分拆对惠普股东、客户和员工最有利,"惠普一发言人说,"不过,我们必须完成尽职调查过程,让这项假设更具合理性,包括完整了解将PSG业务从惠普剥离的反综效(dis-synergies)."
惠普对其个人电脑部门正在考虑的选项中,包括透过分拆或出售将该部门剥离为一家独立公司.
惠普说整个过程可能需要12-18个月,不过在今年12月31日之前料将有关于该部门的最终决定.(完)
--编译 李婷仪;审校 郑茵
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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