〔中国个股〕京东方拟投220亿元建5.5代AM-OLED生产线,前三季将巨亏(更新版)

(新增更多细节和背景)

* 投资220亿元建5.5代AM-OLED生产线

* 公司自筹120亿元,其馀由贷款解决

* 将获不低于10亿吨煤炭资源,与昊华能源合作

* 前三季将亏损21-23亿元

路透上海8月30日电---在建成中国最先进的液晶面板生产线後,国内最大面板生产商--京东方(000725.SZ)(200725.SZ)将率先尝试下一代平板显示技术,公司周二公告称,计划总投资220亿元人民币建设第5.5代AM-OLED(有源矩阵有机发光二极体面板)生产线.

不过公司业绩依然没有改善,京东方预测第三季将亏损8.85亿-10.85亿元人民币,前三季共亏损21-23亿元.

公司指出,亏损原因包括:全球电子消费市场仍未好转,液晶面板产品价格继续下滑;而且公司采购原材料等以日圆结算比例较大,出口产品以美元结算,人民币兑美元及日圆的汇率波动将带来汇兑损失.

公告指出,上述项目120亿元的注册资金由京东方自筹,注册资金和总投资之间差额由项目公司申请国内银行贷款解决.

京东方投资建设该项目,不仅将填补国内技术空白;并有望带动上下游形成年销售收入近千亿元的显示产业集群.目前三星电子(005930.KS)等平板显示产业龙头都投入巨资发展大尺寸AM-OLED产品.

项目建设周期为29个月,项目地点选在内蒙古鄂尔多斯市东胜装备制造基地.据京东方测算,项目平均年税後利润可达28.9亿元,税後内部收益率达15.05%.

根据当地政府鼓励投资的相关规定,鄂尔多斯政府承诺将在当地为公司配置总量不低于10亿吨的煤炭资源.京东方将设立能源项目子公司,在取得煤炭资源後,公司将向昊华能源(601101.SS)转让所持能源项目子公司的控股权,双方将按当时市场情况协商股权转让价格.

京东方本次拟建的生产线概况包括阵列、彩膜、成盒和模组等四部分生产工序,玻璃基板尺寸1300mm×1500mm,月投片量5.4万张.主要产品为中小尺寸LTPS LCD和AM-OLED显示器件.

京东方在6月底建成国内首条8.5代薄膜电晶体液晶面板(TFT-LCD)生产线,在全球液晶面板市场的份额将提升至8%左右,出货量排名提升到全球前六.该产业全球的龙头企业包括三星、LG显示器(034220.KS)、奇美(3481.TW)、友达(2409.TW)和夏普(6753.T)等.

京东方A股周一收报2.49元,近三个月小跌1.06%.(完)

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