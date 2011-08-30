〔台湾股市〕盘初上涨约1%,鸿海精密公布第二季业绩後大涨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北8月30日电---台湾股市周二盘初上涨1.01%,鸿海精密(2317.TW)公布业绩後大涨6.54%;公司第二季净利较上季减少9.8%,但营收及市占率增加[ID:nCT0393142].
加权股价指数.TWII涨76.36点至7,654.37点,受营造建材类指数.TCOI升1.22%提振.加权股价指数上个交易日收高1.79%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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