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市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 09:20 BJT

〔台湾股市〕盘初上涨约1%,鸿海精密公布第二季业绩後大涨

路透台北8月30日电---台湾股市周二盘初上涨1.01%,鸿海精密(2317.TW)公布业绩後大涨6.54%;公司第二季净利较上季减少9.8%,但营收及市占率增加[ID:nCT0393142].

加权股价指数.TWII涨76.36点至7,654.37点,受营造建材类指数.TCOI升1.22%提振.加权股价指数上个交易日收高1.79%.

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