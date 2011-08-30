〔欧洲金融〕欧洲央行上周购债规模大减,特里谢称政府应负起责任

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透法兰克福8月29日电---欧洲央行上周的购债规模降至66.51亿欧元,大幅低于预估.欧洲央行在重新进入债券市场以帮助稳定意大利、西班牙公债收益率(殖利率)之後,进一步缩减干预规模.
就在这项购债数据公布之际,欧洲央行总裁特里谢周一在对欧洲议会成员的讲话中凸显欧洲央行对干预债市的不安.
"我们认为,市场不正常的责任在于政府,"他在布鲁塞尔说,"他们发行自己的公债.他们要对自己的证券信用负起责任."(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。