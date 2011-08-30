〔欧洲金融〕欧洲央行上周购债规模大减,特里谢称政府应负起责任

路透法兰克福8月29日电---欧洲央行上周的购债规模降至66.51亿欧元,大幅低于预估.欧洲央行在重新进入债券市场以帮助稳定意大利、西班牙公债收益率(殖利率)之後,进一步缩减干预规模.

就在这项购债数据公布之际,欧洲央行总裁特里谢周一在对欧洲议会成员的讲话中凸显欧洲央行对干预债市的不安.

"我们认为,市场不正常的责任在于政府,"他在布鲁塞尔说,"他们发行自己的公债.他们要对自己的证券信用负起责任."(完)