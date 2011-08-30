〔台股业绩〕鸿海第二季净利季衰退9.85%,拟发至多120亿台币无担债(更新版)

(新增鸿海发行公司债细节和更新公司股价)

路透台北8月30日电----全球最大消费电子代工厂商--台湾鸿海(2317.TW)周一晚公告称,第二季获利为129.83亿台币,较首季的144.01亿台币衰退9.85%.此外鸿海董事会也通过将发行上限120亿台币的无担保公司债.

鸿海并公布累计上半年的营收总计为1兆1,879亿台币,较上年同期成长27.8%,营业毛利率为3.83%.而上半年的净利总计为273.84亿台币,较上年同期衰退21.2%.

此外,鸿海也公告表示,将在不超过120亿台币的总额之内,发行今年度无担保公司债,目的是偿还短期负债.

台湾公债殖利率走至低位,令多家大型企业纷纷入场发债筹资.台湾晶圆代工龙头台积电(2330.TW)先前五年期无担保公司债,以1.40%定价,七年期则以1.63%定价,10年期则流标.总计标售金额为180亿台币.

公债交易商偏空解读此次台积电的公司债发行,认为在目前金融市场不安之际,终端买盘对于绝对利率仍有所坚持.[ID:nCT0474091]

鸿海周二股价开盘大涨逾6%以上,本地时间09:11鸿海股价扬升5.14%报67.5台币,跑赢台股.TWII的涨升0.5%.(完)

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