〔美国人事〕奥巴马提名劳工经济学家克鲁格担任白宫最高经济顾问

路透华盛顿8月29日电---美国总统奥巴马周一表示,已选定普林斯顿大学劳工经济学者克鲁格(Alan Krueger)担任白宫最高经济顾问.奥巴马还将在下周提出就业计画.

这项人事决定象徵奥巴马兑现聚焦经济与就业问题承诺的最新努力.

克鲁格是失业问题的专家,他将接替古尔斯比出任美国白宫经济顾问委员会主席.

奥巴马表示,他将仰赖克鲁格提出"坦率的建议",如何降低9.1%的失业率以及恢复美国陷入困境的经济问题.

奥巴马形容创造就业岗位是一项急迫性挑战,并说他将在下周提出计画草案,增加美国民众收入.(完)