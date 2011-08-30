〔台湾债市〕RP利率平稳,月底资金需求未显现

路透台北8月30日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二平稳不变.虽为月底例行性支出高峰日,投信赎回并不明显,甚至部分还有找券需求,整体资金供需状况平稳.

资金调度人士表示,今日还有40亿台币的中租迪和公司债交割,以及119亿台币的仁宝(2324.TW)现金股利发放,对市场影响并不大.他们并指出,目前场上资金供应无虞,若无特别紧缩因子出现,料平稳状况将可延续到下月初.

"这边多一点,那边多一点,虽然不知道主要多在那边,但最终整体资金是偏充裕的,"一位交易商调度人士说.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,与上日相同.

交易商统计,本周市场紧缩及宽松因子如下:周三有71亿台币的长荣航(2618.TW)公司债交割;周五则有138亿台币的广达(2382.TW)现金股利发放.(完)