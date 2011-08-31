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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 08:34 BJT

〔台湾货币市场〕8月31日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北8月31日电---台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期1,664.5亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期3,211.5亿台币:

09/01 912.00亿

09/02 2,299.50亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)

--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯

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