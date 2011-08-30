版本:
中国
中国财经报道 | 2011年 8月 30日 星期二 10:58 BJT

〔标题新闻〕美国有条件同意通用电气收购法国油气自动化系统生产企业Converteam

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E77S19S]

更多 中国财经报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐