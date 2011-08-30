〔美国政经〕飓风艾琳灾後重建支出重新点燃华府预算之争

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透华盛顿8月29日电---美国众议院共和党领袖康托尔(Eric Cantor)周一表示,若要提供任何联邦援助,都必须由其他项目削减支出以平衡,令飓风艾琳(Irene)灾後重建工作,因美国华府预算之争而面临威胁.
参议院内部负责监督灾难经费的民主党人士表示,他们不会为了提高紧急援助而削减其他项目支出.
"为了支付已发生的紧急事件经费,而削减有助因应未来灾难的项目预算,这一点都没有道理,"民主党参议员Mary Landrieu声明称.
奥巴马政府官员表示,没有飓风灾情损失的估值,仍在评估之中,但其他民选官员及企业指出可能达到数以10亿美元计.
联邦紧急管理局(Federal Emergency Management Agency, FEMA)局长Craig Fugate指出,FEMA已暂停一些先前灾难事件的重建项目,以确保救灾经费不会耗竭.
共和党国会人士表示,FEMA目前有9.72亿美元经费.(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。