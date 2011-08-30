〔台湾债市〕力抗股市反弹波殖利率收跌,实质买盘料移转至公司债标售

路透台北8月30日电---台湾公债殖利率周二收低,虽然台股今日上涨,累积波段涨幅达400点,不过多头似乎对经济前景仍保守以对,长券端惜售心态浓厚,短券端则偏多操作.

市场人士认为,由于长券殖利率偏低,且要到10月才会有新筹码供应,实质买盘基于补券等需求,料会将注意力移转至近期标售的中钢(2002.TW)、台电等公司债.场上短期内只会见到交易商抛补的身影,100/6殖利率区间看在0.95-1.05%.

"昨天30年券100/8在场外以1.965%成交,与20年券利差仅10个基点,太窄了."一大型寿险业交易员称.

他认为,近期标售的大型企业公司债,只要有不错的利差,相信会吸引资金转进.

多位公司债承销商也表示,今日标售的200亿台币中钢公司债,五年券的询价区间在1.35-1.40%;七年券则在1.55-1.60%.料将吸引银行、寿险等业者投标.

台湾股市周二收高0.9%,加权股价指数.TWII涨68.18点,报7,646.19点.大盘自22日的低点7,248.69点反弹,累积涨幅已400点.

除中钢外,台电将在9月7日标售今年第四度有担保公司债,计划发行金额80亿台币.此外,全球最大消费电子代工厂商--鸿海(2317.TW)周一晚间也公告称,将发行上限120亿台币的无担保公司债.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

3 100/3 A00103=TWO +1.30 0.7630 0.7630-0.7630 1.0

5 100/6 A00106=TWO -1.40 1.0170 1.0170-1.0399 511.0

10 100/5 A00105=TWO -1.25 1.4230 1.4230-1.4400 31.0

交易商提及,虽然寿险等实质买盘不愿轻易追价,不过市场气氛仍有利偏多操作.预料在9月8日新10年券100/9开始发行前交易之前,多方将掌控盘面主导权.

"100/9出来前,没有筹码干扰,空单又多,对多方有利."一票券商交易员说.

另一证券商交易员也指出,美国10年期公债US10YT=RR殖利率不弹过2.30%,有利于债市偏多操作.

票券交易商认为,在央行没出现降息动作前,五年券殖利率不可能低于91天期存单的0.93%,因此近期100/6殖利率料将在91与182天期存单利率--1.05%区间内摆盪.

美国公债价格周一下跌,因投资者转投入股市且美国消费者支出意外大幅上升缓和了人们对美国经济可能陷入衰退的担忧.指标10年期公债US10YT=RR价格跌23/32,收益率报2.28%,较上周五涨9个基点.[US/NCN]

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/5 A00105=TWO 1.4230

5 100/6 A00106=TWO 1.0170

2 100/3 A00103=TWO 0.7630(完)