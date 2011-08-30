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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 11:47 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:亚洲多国休市,其他市场交投淡静

IFR悉尼8月30日电---美元兑日圆以外亚洲货币在维持交易的市场交投淡静,新加坡、马来西亚、印尼及菲律宾等市场休市,便足以令其他市场弥漫观望气氛.

唯一真正有所波动的是新西兰元,而且并非受到任何消息带动.新西兰元交叉汇率买盘,特别是新西兰元兑欧元及兑澳元的买盘,推升新西兰元/美元回升至0.85美元上方,澳元/新西兰元稍早测试1.2500.

隔夜股市劲升,大致激励亚洲股市上涨1.0%,但投资人仍态度保守,等待周四的中国采购经理人指数(PMI)及周五的美国非农就业报告.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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