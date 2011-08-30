《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:亚洲多国休市,其他市场交投淡静

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼8月30日电---美元兑日圆以外亚洲货币在维持交易的市场交投淡静,新加坡、马来西亚、印尼及菲律宾等市场休市,便足以令其他市场弥漫观望气氛.
唯一真正有所波动的是新西兰元,而且并非受到任何消息带动.新西兰元交叉汇率买盘,特别是新西兰元兑欧元及兑澳元的买盘,推升新西兰元/美元回升至0.85美元上方,澳元/新西兰元稍早测试1.2500.
隔夜股市劲升,大致激励亚洲股市上涨1.0%,但投资人仍态度保守,等待周四的中国采购经理人指数(PMI)及周五的美国非农就业报告.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。