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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 07:54 BJT

****主要国家经济指标预测--8月31日****

路透8月31日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0130 澳洲民间信贷 7月 +0.2% -0.1%

房屋信贷 -- +0.3%

0130 日本加班工资(较上年同期) 7月 -- -0.5%

0500 日本房屋开工(较上年同期) 7月 +4.8% +5.8%

建筑订单(较上年同期) -- +6.0%

0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 -1.6% +6.3%

(较上年同期) -1.9% -1.0%

0800 意大利失业率 7月 8.0% 8.0%

0800 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 8月 减少1 减少1.1

未经季节调整的失业人数(万人) 290 290

经季节调整的失业人数(万人) -- 295.7

经季节调整的失业率 7.0% 7.0%

0900 欧元区HICP(较上年同期) 8月初值 +2.5% +2.5%

0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 +0.2% +0.3%

(较上年同期) +2.7% +2.7%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% -1.7%

(较上年同期) +2.0% +2.1%

0900 欧元区失业率 7月 9.9% 9.9%

1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.4% +0.1%

(较上年同期) +4.8% +4.3%

1100 美国抵押贷款市场指数 8月26日当周 -- 699.1

再融资指数 -- 3,850.6

1130 美国Challenger企业计划裁员人数 8月 -- 66,414

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 8月 增加10.0 增加11.4

1230 加拿大GDP(较前月) 6月 +0.1% -0.3%

(较前季) 第二季 -- +1.0%

GDP环比年率 +0.1% +3.9%

GDP隐性平减指数 -- +1.1%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 53.5 58.8

1400 美国工厂订单 7月 +1.9% -0.8%

耐久财(耐用品)订单 7月修正值 -- +4.0%

扣除运输的耐久财订单 -- +0.7%

扣除国防的耐久财订单 -- +4.8%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.5%

2245 新西兰贸易条件指数(较前季) 第二季 +2.0% +0.9%

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.4% +0.7%

(较上年同期) +4.8% +4.7%

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,791

外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,349

附:主要国家上两日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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8月29日(一)

2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 +0.7% +1.0%

8月30日(二)

0130 澳洲建筑许可(较前月) 7月 +1.0% +2.0%

0800 意大利零售销售(较前月) 6月 -0.2% --

(较上年同期) -1.2% --

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 7月 增加2 增加4

0830 英国抵押贷款额(亿英镑) 7月 增加7 增加7

抵押贷款批准宗数(千件) 49.239 49.0

M4货供额 -0.1% --

0900 意大利企业信心指数 8月 99.9 97.0

0900 欧元区企业景气指数 8月 0.07 0.15

经济景气指数 98.3 100.5

工业景气指数 负2.9 负1.5

服务业景气指数 3.7 6.3

消费者信心指数 负16.5 负16.6

消费者通胀预期指数 26.0 --

销售物价指数 8.7 --

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月27日当周 +0.1% --

1230 加拿大经常帐(亿加元) 第二季 赤字153.3 赤字137.5

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -0.3% -0.1%

(较上年同期) +5.1% --

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月27日当周 +4.0% --

1300 美国标普/CaseShiller房价指数(较上年同期) 6月 -4.5% -4.6%

经季节调整房价指数(较前月) -0.1% 持平

未经季节调整房价指数(较前月) +1.1% +0.6%

1400 美国经济谘商会消费者信心指数 8月 44.5 52.0

1800 美国FMOC公布8月9日会议记录

2300 韩国工业生产(较前月) 7月 -0.4% +0.6%

(较上年同期) +3.8% +6.5%

服务业产出(较前月) +0.4% +1.4%

2301 英国GfK消费者信心指数 8月 负31 负33

2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 8月 51.9 --

2350 日本工业生产(较前月) 7月初值 +0.6% +1.5%

未来一个月工业生产预估 +2.8% --

未来两个月工业生产预估 -2.4% -- (完)

--整理 龚芳/侯向明;审校 李爽

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