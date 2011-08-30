主要国家经济指标预测--8月31日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月31日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0130 澳洲民间信贷 7月 +0.2% -0.1%
房屋信贷 -- +0.3%
0130 日本加班工资(较上年同期) 7月 -- -0.5%
0500 日本房屋开工(较上年同期) 7月 +4.8% +5.8%
建筑订单(较上年同期) -- +6.0%
0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 -1.6% +6.3%
(较上年同期) -1.9% -1.0%
0800 意大利失业率 7月 8.0% 8.0%
0800 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 8月 减少1 减少1.1
未经季节调整的失业人数(万人) 290 290
经季节调整的失业人数(万人) -- 295.7
经季节调整的失业率 7.0% 7.0%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 8月初值 +2.5% +2.5%
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 +0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.7% +2.7%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% -1.7%
(较上年同期) +2.0% +2.1%
0900 欧元区失业率 7月 9.9% 9.9%
1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.4% +0.1%
(较上年同期) +4.8% +4.3%
1100 美国抵押贷款市场指数 8月26日当周 -- 699.1
再融资指数 -- 3,850.6
1130 美国Challenger企业计划裁员人数 8月 -- 66,414
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 8月 增加10.0 增加11.4
1230 加拿大GDP(较前月) 6月 +0.1% -0.3%
(较前季) 第二季 -- +1.0%
GDP环比年率 +0.1% +3.9%
GDP隐性平减指数 -- +1.1%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 53.5 58.8
1400 美国工厂订单 7月 +1.9% -0.8%
耐久财(耐用品)订单 7月修正值 -- +4.0%
扣除运输的耐久财订单 -- +0.7%
扣除国防的耐久财订单 -- +4.8%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.5%
2245 新西兰贸易条件指数(较前季) 第二季 +2.0% +0.9%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.4% +0.7%
(较上年同期) +4.8% +4.7%
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,791
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,349
附:主要国家上两日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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8月29日(一)
2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 +0.7% +1.0%
8月30日(二)
0130 澳洲建筑许可(较前月) 7月 +1.0% +2.0%
0800 意大利零售销售(较前月) 6月 -0.2% --
(较上年同期) -1.2% --
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 7月 增加2 增加4
0830 英国抵押贷款额(亿英镑) 7月 增加7 增加7
抵押贷款批准宗数(千件) 49.239 49.0
M4货供额 -0.1% --
0900 意大利企业信心指数 8月 99.9 97.0
0900 欧元区企业景气指数 8月 0.07 0.15
经济景气指数 98.3 100.5
工业景气指数 负2.9 负1.5
服务业景气指数 3.7 6.3
消费者信心指数 负16.5 负16.6
消费者通胀预期指数 26.0 --
销售物价指数 8.7 --
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月27日当周 +0.1% --
1230 加拿大经常帐(亿加元) 第二季 赤字153.3 赤字137.5
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -0.3% -0.1%
(较上年同期) +5.1% --
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月27日当周 +4.0% --
1300 美国标普/CaseShiller房价指数(较上年同期) 6月 -4.5% -4.6%
经季节调整房价指数(较前月) -0.1% 持平
未经季节调整房价指数(较前月) +1.1% +0.6%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 8月 44.5 52.0
1800 美国FMOC公布8月9日会议记录
2300 韩国工业生产(较前月) 7月 -0.4% +0.6%
(较上年同期) +3.8% +6.5%
服务业产出(较前月) +0.4% +1.4%
2301 英国GfK消费者信心指数 8月 负31 负33
2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 8月 51.9 --
2350 日本工业生产(较前月) 7月初值 +0.6% +1.5%
未来一个月工业生产预估 +2.8% --
未来两个月工业生产预估 -2.4% -- (完)
--整理 龚芳/侯向明;审校 李爽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。