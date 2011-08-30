〔台湾央行〕共发行704亿台币存单,发行馀额增加622亿

路透台北8月30日电---台湾央行周二表示,今日共发行704亿台币存单.相较存单到期金额82亿,存单发行馀额增加622亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期580亿台币,利率为0.87%;91天期74亿台币,利率为0.93%;182天期50亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行1,352亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆6,856.6亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周一当日超额准备为253亿台币,累计超额准备为1,430亿,加计前期1%的超额准备为2,357亿台币.(完)