〔台湾汇市〕台币兑美元收近平盘,台股上扬但外资以汇出偏多

路透台北8月30日电---台币兑美元TWD=TP周二收在平盘附近,微幅升值0.4分.尽管台股追随亚股走势而上扬,外资在台北汇市仍以汇出偏多,不过月底出口商有抛汇需求,买卖力道交错,台币整日波动区间仅4分.

汇银人士指出,在台股结束震荡前,外资调节持股仍有买汇需求,加上出口商对29元汇价见多不怪,抛汇力道渐减,更令整体盘势陷入僵滞.若台股未来持续回稳向上,外资流向由汇出转为汇入,令台币走强,间接引发出口商危机意识而大举抛汇,台币才有可能出现新行情.

"台币根本不管人家怎麽动,几乎是一价到底,...还是继续观望吧!"一位本地银行人士说.

交易员预估,明日美元/台币的主要交投区间料落在28.95-29.05元.

台湾股市加权股价指数.TWII收盘上涨0.90%,报7,646.19点;周二外资及陆资在台股卖超38.63亿台币,结束连续三日买超,上交易日为买超74.15亿.[ID:nCT0393358]

东京汇市中,瑞郎CHF=等避险货币周二依然承压,此前风险较高资产在隔夜市场上表现稳健,帮助商品货币持坚.不过围绕全球经济的疑虑挥之不去,令市场走势随时可能生变.[FRX/CN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.035 29.039 29.000-29.040 29.040 7.13 6.07

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.023 29.023 29.012-29.034 29.012 2.82 3.46

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.080/-0.060 -0.090/-0.080

美元/台币六个月期 -0.410/-0.400 -0.430/-0.400

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