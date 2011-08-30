〔背景资料〕日本新内阁财务大臣可能人选

路透东京8月30日电---财政立场偏保守路线的原日本财务大臣野田佳彦,周二获选为日本首相,成为五年来日本第六位首相,但外界怀疑他是否能够整合执政党各派系山头,同时解决经济问题及核灾.

金融市场密切关注财务大臣的接任人选,目前日本面临日圆升值及公共债务高达经济规模两倍的挑战.

野田佳彦本周稍晚料将组成新内阁.

以下为财务大臣的可能人选:

* 冈田克也

日本民主党干事长冈田克也,现年58岁,他曾担任民主党党魁,也曾出任外务大臣.

冈田克也以清廉严肃形象及固执作风着称,他带头推动检视民主党2009年竞选纲领,并提议修改一些重要政见,例如高速公路停止收费及儿童补贴.

冈田克也曾担任通产省官员,他表示希望讨论财政改革,包括提高5%的消费税税率.

* 仙谷由人

仙谷由人现年65岁,原为菅直人内阁第二号人物,担任内阁官房长官,但因处理中日领土纠纷不当,遭参议院弹劾,今年1月下台.

仙谷由人是律师出身,他曾表示,对日本财政状况产生一股"危机感",去年担任国家战略大臣时,主导成立财政管理方案.虽然他曾经隶属日本社会党,但他支持自由市场政策.