《台湾利率预测》9月短票利率区间料在0.85-0.90%,央行利率动向是关键

* 9月短票利率区间低位料在0.85%,高位0.88-0.90%

* 端视央行的利率决策

记者 高洁如

路透台北8月30日电---在台湾央行第三季料暂停升息的预期升温下,交易人士认为,9月提存期短票利率可能不会如先前般在央行调升利率前,即出现预期升息的走扬情况,而是将静待央行利率决策的结果.

路透周二访查五家金融机构所作预估中值显示,9月提存期主要成交利率低位将持平于上月的0.85%,高位则料在0.88-0.90%.

交易商多数认为,眼前经济成长趋缓,国际需求不明,央行9月升息抑或不升,机率各半;加以银行认为9月资金情势将延续8月平稳宽松态势,因此9月提存期大半时间的短票利率料将沿袭8月时的平稳.若央行真在月底升息,短票利率会先小步反应,随後再慢慢跟上.

"之前几季因为大家都觉得央行会升息,所以大概在当月,甚至之前短票利率就开始提前垫高.只不过这次不一样了.9月要开会,8月完全感受不到利率要上去,"一位本地大型银行交易员说.

她并进一步表示,由于8月提存期的短票初级市场发行量相当低迷,预期9月的情况将相当类似,尤其是台股若没有强劲的反弹,企业筹资也会观望.若票量不高,票券商对利率将会有所要求,不利银行拉高利率.

欧美景气恐有"二次衰退"疑虑,台湾官方在8月间调降了今年通膨率和经济成长预估,显见对下半年的景气看法转为保守.这令市场更认为央行第三季利率决策可能暂停先前已五度调高的升息循环.

主计处预估,台湾今年全年经济成长率将不到5%,仅有4.81%;而通膨率则是下修到1.59%.[ID:nCT0473257]

台湾央行自2010年第二季已连续五度升息,目前重贴现率处于1.875%的二年以来高位.(台湾央行历年利率决策请看[ID:nCT0461111])

9月提存期依据目前计算,期间共有约2.66兆台币的央行存单到期,另有158.9875亿台币公债还本付息、300亿台币的国库券到期.

至于紧缩因素则有9月底的营利事业所得税暂缴,金额估约500亿台币.另外9月9日将发行350亿台币国库券,30日将发行350亿台币的10年期公债.另央行仍可能在旬初例行标售1,000亿台币的一年期存单.[ID:nCT0393250]

以下为各金融机构对9月提存期银行间主要交易的短票利率高低档预期:

金融机构 最低利率% 最高利率%

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国际票券 0.86 0.87

中华邮政 0.87 0.88-0.90

本地银行 0.85 0.88-0.90

彰化银行 0.85 0.88-0.90

中华票券 0.85 0.88

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预估中值 0.85 0.88-0.90(完)

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