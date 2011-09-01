〔台湾新债〕中钢五及七年期公司债分别以1.36%、1.57%定价--消息

路透台北9月1日电---两位公司债承销人士周四表示,台湾龙头钢厂--中钢(2002.TW)标售的五年期无担保公司债以1.36%定价,落在市场预期1.35-1.40%区间的下缘.

承销商并指出,同时标售的七年期债则以1.57%定价,落在市场预期1.55-1.60%区间的中值.总计本次公司债标售金额为197亿台币,略低于原计划的200亿;五年券标出93亿,七年券则有104亿台币.

中钢在中华信评的评等为"twAA+",此为该公司睽违近三年首度标售公司债.承销商称,中钢前次标售是在2008年的11月底,当时五年券得标利率2.08%,标售金额130亿台币;七年券为2.30%,标售金额70亿台币.(完)

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