〔台湾新债〕中钢五及七年期公司债分别以1.36%、1.57%定价--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北9月1日电---两位公司债承销人士周四表示,台湾龙头钢厂--中钢(2002.TW)标售的五年期无担保公司债以1.36%定价,落在市场预期1.35-1.40%区间的下缘.
承销商并指出,同时标售的七年期债则以1.57%定价,落在市场预期1.55-1.60%区间的中值.总计本次公司债标售金额为197亿台币,略低于原计划的200亿;五年券标出93亿,七年券则有104亿台币.
中钢在中华信评的评等为"twAA+",此为该公司睽违近三年首度标售公司债.承销商称,中钢前次标售是在2008年的11月底,当时五年券得标利率2.08%,标售金额130亿台币;七年券为2.30%,标售金额70亿台币.(完)
参看中钢相关新闻,请点选[2002.TW-CMN]
--记者 董永年; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选