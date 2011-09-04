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亚洲 | 2011年 9月 5日 星期一 06:40 BJT

****服务快讯!!台湾期货交易所-「MSCI台指期货」及「MSCI台指选择权」终止上市****

亲爱的客户，您好，

自2011年9月22日起， 汤森路透将配合台湾期货交易所终止上市公告，停止提供「MSCI台指期货」及「MSCI台指选择权」商品相关资讯。

以下汤森路透契约列表将被移除：

1. 摩根士丹利资本国际公司台湾股价指数期货契约列表(契约代码MSF) : <0#TWMS:>

2. 摩根士丹利资本国际公司台湾股价指数期货价差报价列表(契约代码MSF) : <0#TWMS-:>

3. 摩根士丹利资本国际公司台湾股价指数选择权契约列表(契约代码MSO) : <0#MS*.TM>

详细路透代码移除一览表请参阅请参阅DN058372/ZHT。

届时「MSCI台指期货」及「MSCI台指选择权」相关历史资讯也将不再提供。

期货商品及统计资讯相应DataScope产品代码为5225以及1405。

选择权商品及统计资讯相应DataScope产品代码为7137以及1404。

快速撷取期交所相关即时资讯，您可透过汤森路透公司终端机 （Kobra / RT）键入下列代码後按下 ENTER 键即可：

页码／代码 主要内容

============ ================================

<TW/FUTEX1> 台湾期货及选择权市场主要索引资讯

<TW/EXCH4> 台湾期货交易所公司资讯

.TV.TM 台湾期货交易所市场概略

<TM/SSF> 台湾期货交易所股票期货商品索引页面

汤森路透线上客户服务Customer Zone（网页customers.reuters.com/）提供即时的Change Notification线上服务查询及订阅服务。以上资讯内容及完整的汇总表，您可参阅DN058372之英文说明及DN058372/ZHT之中文说明；您并可以在该网站点阅及下载过去发刊的【服务快讯】。汤森路透即时系统的【服务快讯】新闻代码[INFO]亦提供最即时的汤森路透资料新增或异动等资讯，建议您随时锁定撷取，快速掌握更新讯息。

如有任何问题，请致电客户服务专线 <PHONE/HELP>，客服专员将竭诚为您服务。台湾地区客户请致电亚洲客户服务中心免费专线 0800-666-061。（完）

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