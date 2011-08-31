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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 08:34 BJT

台湾经济指标预测--8月31日至11月21日

路透台北8月31日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:

日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值

-------------------------------9月5日当周------------------------------------

9/5 1600 消费者物价指数(CPI) 8月 +1.32%(年变动率)

9/5 1610 外汇存底 8月底 -- 4,007.66亿美元

9/8 1600 商品出口 8月 -- +17.6%(年变动率)

9/8 1600 商品进口 8月 -- +14.0%(年变动率)

-------------------------------9月19日当周------------------------------------

9/20 1600 外销订单 8月 -- +11.12%(年变动率)

9/22 1600 季调失业率 8月 -- +4.37%

9/23 1600 工业生产 8月 -- +3.93%(年变动率)

-------------------------------9月26日当周------------------------------------

9/26 1620 M2货币总计数 8月 -- +6.18%(年变动率)

9/27 1600 领先指标 8月 -- +0.04%(月变动率)

-----------------------------11月21日当周----------------------------------------

11/21 1620 经常帐 第三季 -- 顺差90.2亿美元

-- -- 国内生产总值(GDP)统计 第三季 -- +5.02%(年变动率)

-- -- 央行理监事会议 第三季 -- 1.875% (完)

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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