〔欧洲汇市〕英镑下跌,稍後公布的贷款数据料疲弱

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 英镑下跌,投资人关注英国基本面
* 停损料在1.6340和1.6290美元
* 0830GMT将公布抵押贷款和消费者信贷数据
路透伦敦8月30日电---英镑周二下跌,英国稍後公布的数据料显示经济停滞,而由于市场人士将焦点放在脆弱的英国基本面上,因此英镑还可能进一步下滑.
英镑兑美元GBP=D4跌0.2%至1.6378,投资人准备迎接低迷的抵押贷款和消费者信贷数据.数据将在0830GMT出炉.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选