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市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 16:17 BJT

〔欧洲汇市〕英镑下跌,稍後公布的贷款数据料疲弱

* 英镑下跌,投资人关注英国基本面

* 停损料在1.6340和1.6290美元

* 0830GMT将公布抵押贷款和消费者信贷数据

路透伦敦8月30日电---英镑周二下跌,英国稍後公布的数据料显示经济停滞,而由于市场人士将焦点放在脆弱的英国基本面上,因此英镑还可能进一步下滑.

英镑兑美元GBP=D4跌0.2%至1.6378,投资人准备迎接低迷的抵押贷款和消费者信贷数据.数据将在0830GMT出炉.

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