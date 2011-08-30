《外汇动态》美元/日圆波动率维持疲软基调,但进一步下滑空间有限

0818GMT---美元/日圆波动率在周一下滑後继续维持疲软基调,但交易商称,在美国就业报告周五即将登场的情况下,波动率进一步下滑的空间有限.

交易商亦见到9月22日美联储会议延长为两日的因素带动买盘.

一个月期美元/日圆波动率JPY1MO=目前在约10.70%,近持平于周一水准.风险逆转指标略为回落,一个月期delta值为0.25的指标JPY1MRR=ICAP目前在约1.00,偏向日圆买权,周一时为1.10.(完)

--编译 王冠中;审校 高琦

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