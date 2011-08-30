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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 18:29 BJT

〔台湾债市〕100/6期五年公债中,证券业买超8.5亿台币

路透台北8月30日电---台湾柜台买卖中心周二公布,债券等殖成交系统中,五年期公债100/6A00106=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 16.50 22.00 -5.50

票券业 0.00 3.00 -3.00

证券业 31.00 22.50 +8.50 (完)

--记者 董永年; 审校 林高丽

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