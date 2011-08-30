〔路透基点〕中粮集团旗下COFCO Capital有意办理美元融资--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月29日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,中粮集团的国际金融部门Cofco Capital,有意办理一笔美元融资,为即将到期的1.50亿美元三年期直接付款信用状进行再融资.
此项融资为Cofco Capital之美国商业票据计划的一环,传闻中的含所有费用价码在90-100基点的中段水准.母公司中粮集团料将提供担保.
Cofco Capital现有融资项目的含所有费用最高价码为82个基点,信用状费用为65个基点.当时由Banc of America Securities Asia、Fifth Third Bank、ING Bank、及Rabobank担任协调行及承销商.
另外七家银行为参贷行:东京三菱UFJ、Intesa Sanpaolo、Natixis、NordLB、三井住友银行、Banca Monte dei Paschi di Siena及BBVA.
COFCO Capital在美国德拉瓦州注册立案.主要功能是在美国发行证券,为中粮及其他中粮子公司筹资.(完)
--编译 蔡美珍;审校 沈以文
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。