〔路透基点〕中粮集团旗下COFCO Capital有意办理美元融资--RLPC

路透香港8月29日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,中粮集团的国际金融部门Cofco Capital,有意办理一笔美元融资,为即将到期的1.50亿美元三年期直接付款信用状进行再融资.

此项融资为Cofco Capital之美国商业票据计划的一环,传闻中的含所有费用价码在90-100基点的中段水准.母公司中粮集团料将提供担保.

Cofco Capital现有融资项目的含所有费用最高价码为82个基点,信用状费用为65个基点.当时由Banc of America Securities Asia、Fifth Third Bank、ING Bank、及Rabobank担任协调行及承销商.

另外七家银行为参贷行:东京三菱UFJ、Intesa Sanpaolo、Natixis、NordLB、三井住友银行、Banca Monte dei Paschi di Siena及BBVA.

COFCO Capital在美国德拉瓦州注册立案.主要功能是在美国发行证券,为中粮及其他中粮子公司筹资.(完)