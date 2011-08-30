《美国经济焦点》8月消费者信心降至两年低位,衰退疑虑再起

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 消费者信心指数降至44.5--经济谘商会
* 6月房价指数较5月下滑0.1%
* 信心指数为2009年4月以来最低
路透纽约8月30日电---美国8月消费者信心挫跌至2007-2009年衰退以来的最低水准,此前美国预算之争曾重挫股市且让美国濒临违约.
周二数据令美国可能落入衰退的疑虑再起,推动投资人买进政府公债,因押注美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能更加努力推低借款成本.
美国经济谘商会表示,8月消费者信心指数降至44.5,7月下修为59.2.8月数据为2009年4月以来最低,当时美国仍困于衰退中,而其跌幅则为2008年10月以来最大.
"我们实际上正经历一场信心危机,"RBC Capital
Markets分析师Tom Porcelli表示.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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