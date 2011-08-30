澳新经济指标预测--8月31日-9月7日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月31日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------8月29日当周------------------------------
8月31日(三)
0130 澳洲民间信贷 7月 +0.2% -0.1%
房屋信贷 -- +0.3%
2245 新西兰贸易条件指数(较前季) 第二季 +2.0% +0.9%
9月1日(四)
0130 澳洲资本支出(较前季) 第二季 +4.0% +3.4%
工厂/机械资本支出(较前季) +3.0% +2.4%
建筑资本支出(较前季) -- +4.5%
0130 澳洲零售销售 7月 +0.3% -0.1%
9月2日(五)
无重要经济数据公布.
------------------------------------9月5日当周------------------------------
9月5日(一)
0030 澳洲TD-MI基础通胀指标(较前月) 8月 -- +0.3%
0130 澳洲企业库存(较前季) 第二季 -- +0.4%
0130 澳洲企业总利润(较前季) 第二季 -- -2.0%
0130 ANZ总体招聘广告(较前月) 8月 -- -0.7%
9月6日(二)
0130 澳洲经常账(亿澳元) 第二季 -- 赤字104.5
0130 澳洲净出口对GDP的贡献 第二季 -- -2.40%
0130 澳洲房屋融资 8月 -- 持平
0130 澳洲政府支出 第二季 -- +0.8%
0430 澳洲央行公布利率决定 9月 -- 4.75%
9月7日(三)
0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- -1.2%
(较上年同期) -- +1.0%(完)
--编译 李婷仪;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。