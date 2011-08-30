〔东京汇市〕欧元盘初回落,美元因量化宽松政策的臆测而承压

2227GMT--欧元在亚洲盘呈守势,因意大利公债标售需求疲软,以及最新的希腊纾困方案可能失败.

欧元/美元EUR=报1.4440美元,从周二的高位1.4533回落.不过美国联邦公开市场委员会(FOMC)8月的会议纪录显示美联储曾经考虑更大胆的刺激举措之後,欧元的确从1.4383的低位反弹.欧元/日圆EURJPY=下跌0.7%,报110.75日圆.