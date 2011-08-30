〔东京汇市〕欧元盘初回落,美元因量化宽松政策的臆测而承压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
2227GMT--欧元在亚洲盘呈守势,因意大利公债标售需求疲软,以及最新的希腊纾困方案可能失败.
欧元/美元EUR=报1.4440美元,从周二的高位1.4533回落.不过美国联邦公开市场委员会(FOMC)8月的会议纪录显示美联储曾经考虑更大胆的刺激举措之後,欧元的确从1.4383的低位反弹.欧元/日圆EURJPY=下跌0.7%,报110.75日圆.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。