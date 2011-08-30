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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 07:20 BJT

《日本重要政经日程》--8月31日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月30日(二)

2350 - 7月工业生产

8月31日(三)

0130 - 7月加班工资

0120 - 三个月期折价国库券标售

0300 - 每周石油数据

0430 - 7月石油数据

0500 - 7月房屋开工与建筑订单数据

0600 - JX Holdings(5020.T)宣布9月原油精炼计画

企业面

0400 - 索尼(6758.T)针对国内市场发表一款像滑雪面罩般的可戴式电视显示器.

0400 - 雀巢NESN.VX日本部门公布上半年业绩及下半年业务策略.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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