《日本重要政经日程》--8月31日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月30日(二)
2350 - 7月工业生产
8月31日(三)
0130 - 7月加班工资
0120 - 三个月期折价国库券标售
0300 - 每周石油数据
0430 - 7月石油数据
0500 - 7月房屋开工与建筑订单数据
0600 - JX Holdings(5020.T)宣布9月原油精炼计画
企业面
0400 - 索尼(6758.T)针对国内市场发表一款像滑雪面罩般的可戴式电视显示器.
0400 - 雀巢NESN.VX日本部门公布上半年业绩及下半年业务策略.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。