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市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 07:38 BJT

〔表格〕英国8月Gfk/NOP消费者信心指数跌至四个月低点,支出料续受抑

路透伦敦8月31日电---市场研究机构GfK/NOP周三公布的调查显示,英国8月消费者信心指数跌至4月以来最低,因人们对广泛经济的预期更加黯淡,并显示家庭将继续抑制支出.

以下为数据表格:

8月 7月 6月 5月 4月 3月

GfK消费者信心指数 -31 -30 -25 -21 -31 -28

个人财务

过去12个月 -24 -25 -20 -18 -23 -19

未来12个月 -11 -12 -8 -3 -14 -10

经济状况

过去12个月 -57 -57 -50 -44 -57 -54

未来12个月 -31 -27 -18 -15 -30 -29

大额采购意愿 -31 -31 -27 -26 -31 -29 (完)

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--编译 张若琪;审校 李爽

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