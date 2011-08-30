〔表格〕英国8月Gfk/NOP消费者信心指数跌至四个月低点,支出料续受抑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月31日电---市场研究机构GfK/NOP周三公布的调查显示,英国8月消费者信心指数跌至4月以来最低,因人们对广泛经济的预期更加黯淡,并显示家庭将继续抑制支出.
以下为数据表格:
8月 7月 6月 5月 4月 3月
GfK消费者信心指数 -31 -30 -25 -21 -31 -28
个人财务
过去12个月 -24 -25 -20 -18 -23 -19
未来12个月 -11 -12 -8 -3 -14 -10
经济状况
过去12个月 -57 -57 -50 -44 -57 -54
未来12个月 -31 -27 -18 -15 -30 -29
大额采购意愿 -31 -31 -27 -26 -31 -29 (完)
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--编译 张若琪;审校 李爽
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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