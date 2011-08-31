〔意大利经济〕央行对经济成长发出警告,标债结果欠佳令市场不安

* 央行称经济成长可能不到1%

* 标债结果平平引发市场不安

* 撙节计画饱受批评,因欠缺细节

路透罗马8月30日电---意大利央行周二警告,政府削减债务的计画使经济成长有疲弱的风险,而标债情况平平,让意大利经济有重回债务危机核心之虞.

意大利央行副总干事维斯科(Ignazio Visco)表示,2011年经济成长可能不到1%,2012年甚至会更加疲弱,并警告市场依旧很紧张,尽管政府祭出撙节举措.

"经济成长的问题被认为是大大限制了我国财政重新平衡的能力,"维斯科在参议院预算委员会的一场听证会上表示.

许多分析师预期受撙节措施的影响,明年经济料接近零成长;若发债因应1.9兆(万亿)欧元债负的成本过高,市场认为意大利经济规模过大,若发生问题外界也无法搭救.

在此同时,政府在2013年前455亿欧元(659.7亿美元)为平衡预算而实施的撙节方案也引发广泛批评,认为缺乏细节且实际上没有对改善成长潜能进行改革.

维斯科发出评论之际,正值欧洲央行重回市场买进意大利债券,此前该国的长期BTP债券标售反应欠佳,令意大利与德国10年期公债利差升破具重要象徵意义的300个基点.[ID:nCN1933175]

此次77.4亿欧元的标债,被视为对阻止欧元区债务危机扩大所采紧急措施的重要考验.市场人士表示,欧洲央行聚焦意大利,自本月稍早重启购债计画後约买进约430亿欧元债券,以遏阻危机扩散至意大利和西班牙.

欧央行最近的干预举动令目前对危机的忧虑有所缓解.但周二公债标售结果欠佳说明了形势的脆弱程度.

维斯科称,全面撙节举措符合欧央行平衡预算的建议,但最终计划必须包括促进意大利经济成长的举措.意大利是全球经济成长最低迷的国家之一.

由于本月初市场出现危机,议会竟然罕见地通过了撙节举措.但该计划招致广泛批评,总理贝鲁斯科尼已承诺将在月底敲定计划时进行调整.

但意大利过去十年都是全球增长最缓慢的国家之一,这意味着外界仍将广泛怀疑其修改後的计划效果如何.(完)