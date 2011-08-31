《台湾报摘》--工商时报8月31日

* 头版头条:

--经济部国际贸易局发布两岸贸易统计指出,在台湾对中国大陆出口成长趋缓下,上半年对中国大陆顺差降至237亿美元,年减6.1%,这是近四年来所出现的第三次负成长.

* 其他:

--财政部国有财产局周二进行六笔地上权设定案标售,开标结果仅板桥一笔成功标出、五笔流标,且唯一投标者、升阳开发3266.TWO仅以微幅溢价2.5%即得标,显示台湾土地标售气氛转冷,土地交易市场可望暂时终结卖方市场格局.

--台湾经济研究院发布7月整体制造业景气信号,连续第四个月出现黄蓝灯,透露产业面持续疲弱、低迷.台经院表示,可能原因是高能源成本、美国金融情势不稳定与欧债影响,加上制造业进入淡季.

--富邦金(2881.TW)董事会周二决议,配合金管会要求调整上半年已实现获利项目,调整後上半年税後净利减少22.6亿台币为151.6亿台币,每股税後盈馀(EPS)下修0.26台币至1.77台币,但调整後获利仍居15家金控之冠.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.