《台湾报摘》--工商时报8月31日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--经济部国际贸易局发布两岸贸易统计指出,在台湾对中国大陆出口成长趋缓下,上半年对中国大陆顺差降至237亿美元,年减6.1%,这是近四年来所出现的第三次负成长.
* 其他:
--财政部国有财产局周二进行六笔地上权设定案标售,开标结果仅板桥一笔成功标出、五笔流标,且唯一投标者、升阳开发3266.TWO仅以微幅溢价2.5%即得标,显示台湾土地标售气氛转冷,土地交易市场可望暂时终结卖方市场格局.
--台湾经济研究院发布7月整体制造业景气信号,连续第四个月出现黄蓝灯,透露产业面持续疲弱、低迷.台经院表示,可能原因是高能源成本、美国金融情势不稳定与欧债影响,加上制造业进入淡季.
--富邦金(2881.TW)董事会周二决议,配合金管会要求调整上半年已实现获利项目,调整後上半年税後净利减少22.6亿台币为151.6亿台币,每股税後盈馀(EPS)下修0.26台币至1.77台币,但调整後获利仍居15家金控之冠.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。