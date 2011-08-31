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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 08:25 BJT

《台湾报摘》--经济日报8月31日

* 头版头条:

--日本读卖新闻报导,索尼(6758.T)、东芝(6502.T)与日立(6501.T)最快今日将宣布合资成立中小尺寸面板厂,日本政府资金从旁协助,目标成为全球龙头.日本三强携手投下震撼弹,奇美电(3481.TW)等台厂首当其冲,全力备战.

* 其他:

--继生技产业後,政府点火投资文创产业,国发基金投资将扩及中小企业,行政院将在9月中旬宣布启动,政府扮演领头羊投资文创产业60亿台币,并结合民间资金共同投资,目标是在十年内政府、民间共同投资文创中小企业至少150亿台币.

--IC设计龙头联发科(2454.TW)电视晶片出货再告捷,欧洲第二大电视品牌飞利浦(Philips)LED节能电视,已采用其提供LED节能电视晶片解决方案,加上3D、联网及智慧型电视晶片出货续增,带动联发科本季电视晶片出货动能.

--国泰人寿、国泰建设昨日宣布将携手推动"民生建国大楼"都市更新案,此案面积广达2,100坪,是北市历来罕见的大型都更案,预计兴建高级商办大楼.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 杨淑祯

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