《台湾报摘》--经济日报8月31日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--日本读卖新闻报导,索尼(6758.T)、东芝(6502.T)与日立(6501.T)最快今日将宣布合资成立中小尺寸面板厂,日本政府资金从旁协助,目标成为全球龙头.日本三强携手投下震撼弹,奇美电(3481.TW)等台厂首当其冲,全力备战.
* 其他:
--继生技产业後,政府点火投资文创产业,国发基金投资将扩及中小企业,行政院将在9月中旬宣布启动,政府扮演领头羊投资文创产业60亿台币,并结合民间资金共同投资,目标是在十年内政府、民间共同投资文创中小企业至少150亿台币.
--IC设计龙头联发科(2454.TW)电视晶片出货再告捷,欧洲第二大电视品牌飞利浦(Philips)LED节能电视,已采用其提供LED节能电视晶片解决方案,加上3D、联网及智慧型电视晶片出货续增,带动联发科本季电视晶片出货动能.
--国泰人寿、国泰建设昨日宣布将携手推动"民生建国大楼"都市更新案,此案面积广达2,100坪,是北市历来罕见的大型都更案,预计兴建高级商办大楼.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。