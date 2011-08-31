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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 09:09 BJT

《外汇动态》美元/日圆走势可能从月底资金流动寻找指引

0030GMT--美元/日圆料将承压.此前公布的美国联邦储备理事会(美联储,FED)8月9日会议记录令外界更加预期将有更多的货币宽松政策,不过投资人慎防日本当局可能干预的心理料将抑制美元卖盘.

今日值得关注的一个因素是,日本出口商可能采当日结算交易在月底卖出美元."可能会有些大波动.有必要仔细注意月底的资金流动,"一位日系金融机构交易员说.

美元/日圆JPY=下跌0.1%,报76.67日圆,距离8月稍早时在电子交易平台EBS触及的纪录低位75.941日圆并不远.(完)

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

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