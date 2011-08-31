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市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 09:42 BJT

〔美国个股〕波音计画在2017年推出采用新引擎且效率更佳的737客机

路透亚特兰大/巴黎8月30日电---波音公司(BA.N)表示,将在2017年推出搭载新引擎、效率更佳的737窄体客机.

737窄体客机是波音最热销的机型.该公司说,已有五家航空公司承诺订购496架新飞机.

新型飞机命名为737 MAX,将与欧洲空中客车(空中巴士)EAD.PA改款後的A320neo机型竞争.後者将改用省油引擎,并于2015年交机.(完)

--编译 李婷仪;审校 郑茵

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