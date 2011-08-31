〔美国个股〕波音计画在2017年推出采用新引擎且效率更佳的737客机

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透亚特兰大/巴黎8月30日电---波音公司(BA.N)表示,将在2017年推出搭载新引擎、效率更佳的737窄体客机.
737窄体客机是波音最热销的机型.该公司说,已有五家航空公司承诺订购496架新飞机.
新型飞机命名为737 MAX,将与欧洲空中客车(空中巴士)EAD.PA改款後的A320neo机型竞争.後者将改用省油引擎,并于2015年交机.(完)
--编译 李婷仪;审校 郑茵
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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