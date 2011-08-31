〔美国个股〕惠普周末大促销反应超佳,宣布最後一次生产TouchPad

路透洛杉矶8月30日电---惠普(HPQ.N)计划"最後一次"生产TouchPads.几天前惠普才刚宣布将停止旗下未能成功挑战苹果(AAPL.O)绝对优势的平板电脑生产线.

惠普对周末大拍卖需求超佳感到惊喜之馀,宣布平板电脑被终结的命运暂时改弦易辙.惠普个人电脑部门主管一天之前才对路透说,TouchPad可能有机会复活.

惠普在周末将原价399-499美元的平板电脑大降价到99美元,激起网路热潮,零售店前排起长长人龙,抢购店内上架仅六周的平板电脑.

"库存减少的速度很惊人,"惠普说."我们决定最後一次生产TouchPads以满足需求."

惠普最後一次生产TouchPad可能会亏钱.根据IHS iSuppli的初步估算,32GB的TouchPad每台原料成本价应为318美元.

惠普股价周二在美股盘後微幅下跌,常规交易时段小跌0.38%至26.05美元.(完)