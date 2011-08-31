〔台湾货币市场〕9月1日及本/下提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月1日电---台湾货币市场周四及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期912亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期2,299.5亿台币:
09/02 2,299.50亿
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(下提存期)
宽松因素:
--央行存单到期2兆8,453.8亿台币:
09/03 613.00亿
09/04 903.00亿
09/05 30.00亿
09/06 141.50亿
09/07 4,852.50亿
09/08 914.00亿
09/09 2,897.50亿
09/10 727.50亿
09/11 1,909.00亿
09/12 1,235.30亿
09/13 58.00亿
09/14 2,401.00亿
09/15 691.00亿
09/16 1,660.30亿
09/17 638.00亿
09/18 797.50亿
09/19 90.00亿
09/20 38.00亿
09/21 1,131.20亿
09/22 577.00亿
09/23 1,117.00亿
09/24 449.00亿
09/25 1,010.50亿
09/26 156.50亿
09/27 64.00亿
09/28 1,187.00亿
*09/29 690.00亿
*09/30 1,384.50亿
10/03 90.00亿
--公债付息158.9875亿台币:
09/08 95甲6期5息 15.9375亿
09/09 98甲6期2息 11.0000亿
09/10 91甲8期9息 9.7500亿
09/11 90乙1期10息 14.8000亿
09/12 94甲7期6息 12.1875亿
09/15 93甲8期7息 18.3750亿
09/19 92甲7期8息 11.0000亿
09/21 96甲6期4息 15.4375亿
09/21 99甲8期1息 9.0000亿
09/24 97甲6期3息 17.0000亿
09/28 89甲3期12息 24.5000亿
--国库券到期300亿台币:
09/13 财99-14 300.00亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--9/09: 财100-7期91天期国库券发行,金额350亿台币,9月08日标售.
--9/30: 100/9期10年期公债发行,金额350亿台币,9月27日标售.
--月底营业税暂缴,金额估约500亿台币;其他还有菸酒税及货物税等例行性税款缴库.
注:*代表更新. (完)
--记者 李盈茜; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。