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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 07:56 BJT

〔台湾货币市场〕9月1日及本/下提存期资金预期变化一览表

路透台北9月1日电---台湾货币市场周四及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期912亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

=======================================================

(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期2,299.5亿台币:

09/02 2,299.50亿

=======================================================

(下提存期)

宽松因素:

--央行存单到期2兆8,453.8亿台币:

09/03 613.00亿

09/04 903.00亿

09/05 30.00亿

09/06 141.50亿

09/07 4,852.50亿

09/08 914.00亿

09/09 2,897.50亿

09/10 727.50亿

09/11 1,909.00亿

09/12 1,235.30亿

09/13 58.00亿

09/14 2,401.00亿

09/15 691.00亿

09/16 1,660.30亿

09/17 638.00亿

09/18 797.50亿

09/19 90.00亿

09/20 38.00亿

09/21 1,131.20亿

09/22 577.00亿

09/23 1,117.00亿

09/24 449.00亿

09/25 1,010.50亿

09/26 156.50亿

09/27 64.00亿

09/28 1,187.00亿

*09/29 690.00亿

*09/30 1,384.50亿

10/03 90.00亿

--公债付息158.9875亿台币:

09/08 95甲6期5息 15.9375亿

09/09 98甲6期2息 11.0000亿

09/10 91甲8期9息 9.7500亿

09/11 90乙1期10息 14.8000亿

09/12 94甲7期6息 12.1875亿

09/15 93甲8期7息 18.3750亿

09/19 92甲7期8息 11.0000亿

09/21 96甲6期4息 15.4375亿

09/21 99甲8期1息 9.0000亿

09/24 97甲6期3息 17.0000亿

09/28 89甲3期12息 24.5000亿

--国库券到期300亿台币:

09/13 财99-14 300.00亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--9/09: 财100-7期91天期国库券发行,金额350亿台币,9月08日标售.

--9/30: 100/9期10年期公债发行,金额350亿台币,9月27日标售.

--月底营业税暂缴,金额估约500亿台币;其他还有菸酒税及货物税等例行性税款缴库.

注:*代表更新. (完)

--记者 李盈茜; 审校 张喜良

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