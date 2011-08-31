〔台湾债市〕RP利率持于区间,月底及公司债交割无碍市况

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月31日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三维持既有区间.今日虽为月底且有71亿台币的长荣航(2618.TW)公司债交割,投信、一般企业尚有余钱流入,整体资金供应还算平稳.
资金调度人士表示,寿险端因应公司债交割而走钱,部分投信也转做定存,以及预备股利发放而提前赎回.不过,场上找钱并不难,多打几通电话即能补齐缺口.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.
另外,交易商统计,周五将有广达(2382.TW)现金股利发放,金额138亿台币.(完)
--记者 李盈茜; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。