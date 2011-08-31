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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 11:21 BJT

〔台湾债市〕RP利率持于区间,月底及公司债交割无碍市况

路透台北8月31日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三维持既有区间.今日虽为月底且有71亿台币的长荣航(2618.TW)公司债交割,投信、一般企业尚有余钱流入,整体资金供应还算平稳.

资金调度人士表示,寿险端因应公司债交割而走钱,部分投信也转做定存,以及预备股利发放而提前赎回.不过,场上找钱并不难,多打几通电话即能补齐缺口.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.

另外,交易商统计,周五将有广达(2382.TW)现金股利发放,金额138亿台币.(完)

--记者 李盈茜; 审校 曾祥进

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